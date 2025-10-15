الأربعاء 2025-10-15 08:18 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025، لإجراء أعمال صيانة وتطوير على عدد من شبكاتها في الطفيلة ودير علا، ضمن
الأربعاء، 15-10-2025 06:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025، لإجراء أعمال صيانة وتطوير على عدد من شبكاتها في الطفيلة ودير علا، ضمن خططها لتحسين كفاءة الخدمة واستمراريتها.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:

في الطفيلة:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً عن المناطق التالية: العيص الحاووز، تلعة حسين، الحرير، أم السلاسل، أم الصلافيح، عابور، التواني، ومكب النفايات، وذلك بهدف إجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.

في دير علا:
سيجري فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً عن الكتيبة الهاشمية، الهمشري، محمود رفيق أبو سيدو، المنطقة الحرفية، إسكان العارضة، العارضة الجبل، خزان مثلث العارضة، الاستخبارات العسكرية، الحقل الشمسي معدي، ومصنع الذهب، بسبب تغيير مسار خط جهد متوسط.
 
 
