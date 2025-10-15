فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:
في الطفيلة:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً عن المناطق التالية: العيص الحاووز، تلعة حسين، الحرير، أم السلاسل، أم الصلافيح، عابور، التواني، ومكب النفايات، وذلك بهدف إجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.
في دير علا:
سيجري فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً عن الكتيبة الهاشمية، الهمشري، محمود رفيق أبو سيدو، المنطقة الحرفية، إسكان العارضة، العارضة الجبل، خزان مثلث العارضة، الاستخبارات العسكرية، الحقل الشمسي معدي، ومصنع الذهب، بسبب تغيير مسار خط جهد متوسط.
