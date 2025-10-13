الإثنين 2025-10-13 08:05 م
 

بالصور .. إصابات في رأس ويد طالب إثر اعتداء من معلم مدرسة في اربد

الإثنين، 13-10-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري-  قال والد الطالب ريان محمد فوزي الطعاني، الذي يدرس في مدرسة بيت راس الثانوية بمحافظة إربد، بأن ابنه تعرض لاعتداء عنيف على يد أحد المعلمين في المدرسة، وذلك وفقاً لما ذكره في شكوى رسمية تقدم بها إلى الجهات المختصة.اضافة اعلان


وبحسب رواية والد الطفل لـ"الوكيل الإخباري"، فإن الحادثة وقعت عقب شجار بين مجموعة من الطلاب أثناء تنظيف الصفوف المدرسية بسبب تراشق المياه. وأوضح الوالد أن المعلم الذي يعمل إداريا تدخل بشكل عنيف، وقام بالاعتداء على ابنه، مما تسبب في إصابته بكدمات في رأسه ويده. تم نقل الطفل على إثر ذلك إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي العلاج، حيث تم وضع جبيرة على يده المصابة.

وأكد والد الطفل أن إدارة المدرسة أصرّت على استدعاء ابنه لمجلس ضبط رغم تقديم الشكوى الرسمية، مشيراً إلى أنه كان يسعى إلى نقل ابنه من المدرسة لتفادي أي تداعيات إضافية.

وأضاف أن ابنه تعرض في اليوم التالي لآلام شديدة وبدأ يعاني من غثيان واستفراغ، مما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود كدمات في رأسه نتيجة الضرب.

وناشد والد ريان الجهات المعنية بالتحقيق في الحادثة، في ضوء الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرض له ابنه.


