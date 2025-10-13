الإثنين 2025-10-13 10:55 ص
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الإثنين، 13-10-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية قفزة جديدة، صباح الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، 83 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة، مقابل 80 دينارا لغايات الشراء.

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 95 دينارا و73.6 دينارا و55.9 دينارا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.

