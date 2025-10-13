ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 95 دينارا و73.6 دينارا و55.9 دينارا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.
