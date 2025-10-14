قرار بإعادة دراسة مشروع توزيع أراضي على المواطنين بالعقبة باسعار مدعومة وإعادة مبلغ 20 دينار الرسوم للمسجلين

وأوضح المجالي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان المشروع شهد إقبالًا كبيرًا وقت الاعلان عنه تمثل بتقديم أكثر من 23 ألف طلب، في حين كانت التوقعات تشير إلى نحو 13 ألف طلب فقط.
واكد المجالي ان هذا المشروع بحاجة الى تهيئة البنية التحتية من خدمات لهذه الاراضي وهو ما سيتم العمل عليه على مراحل خلال الفترات القادمة ، مشيراً الى أنه نتيجة كثرة التساؤلات حول رسوم الـ20 دينارًا، قررت السلطة إعادتها لأصحابها لحين استكمال الدراسات، مبينا ان يجب اجراء دراسة معمقة لتأمين البنية التحتية اللازمة من كهرباء ومياه وطرق وتنظيم للأراضي.
وبين المجالي أن المشروع لم يُجمَّد، لكن يتم دراسته وترتيبه على مراحل.
