الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 96.1 دينارا و74.3 دينارا و56.5 دينارا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.
