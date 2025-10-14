الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 30 قرشا للغرام، ليسجل مستوى قياسيا جديدا وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، .83.9 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة، مقابل 80.9 دينارا لغايات الشراء.



ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 96.1 دينارا و74.3 دينارا و56.5 دينارا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.