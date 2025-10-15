الأربعاء 2025-10-15 08:18 ص
 

الجيش ينعى سلمان القضاة

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي سلمان مفلح القضاة.
القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي
 
 تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاربعاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء



 
 





