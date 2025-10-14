أبو زيد: 72 ساعة تظهر قدرة المقاومة في غزة على التكيف

الثلاثاء 2025-10-14 11:01 م
 

الثلاثاء، 14-10-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-  اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن المقاومة الفلسطينية انتقلت من مرحلة مواجهة التحديات الأمنية إلى تنفيذ عملية أمنية مدروسة تهدف إلى تحسين الوضع الأمني في غزة. اضافة اعلان


وقال أبو زيد أن العملية استهدفت بعض الجماعات المدعومة من الاحتلال، التي خلفها بهدف زيادة الاضطرابات في المنطقة.

وأشار أن العملية تظهر قدرة المقاومة على الاستفادة من المعلومات الاستخبارية، والتمكن من التعامل مع بعض الثغرات الأمنية بسرعة. وأوضح أن أي انتقادات للمقاومة بسبب إجراءاتها ضد هذه الجماعات يجب أن تُوجه أولاً إلى الاحتلال، الذي كان السبب في ظهور هذه المجموعات.

وفي ختام حديثه، أكد أبو زيد أن العمليات العسكرية تُتخذ بناءً على معايير مدروسة، وأن المقاومة استطاعت خلال 72 ساعة من الانتقال من المواجهات المستمرة إلى تنفيذ عملية أمنية منظمة، شملت تسليم 20 أسيراً، في حين تعمل على استعادة جثث قتلى الاحتلال.
 
 
