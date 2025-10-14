الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

09:00 م

الوكيل الإخباري- أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة الأردنية لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة لا تستورد الدواجن من العراق، وذلك عقب التقارير الواردة عن تفشي فيروس H5N1 المعروف بـ"إنفلونزا الطيور" في شمال العراق.





وأوضح المصدر أن الأردن يعتمد في استيراد الدواجن المجمدة على دول مثل البرازيل وعدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن العراق ليس ضمن قائمة الدول المورّدة للدواجن إلى المملكة.



وشدد على أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر سلامة الإمدادات الغذائية، وتخضع جميع الشحنات المستوردة لفحوصات دقيقة وإجراءات رقابة صارمة لضمان خلوها من أي أمراض معدية، حفاظاً على صحة المستهلك الأردني.



يُذكر أن وكالة رويترز كانت قد نقلت تقارير تفيد بانتشار فيروس إنفلونزا الطيور في مناطق شمال العراق، الأمر الذي دفع السلطات هناك إلى تشديد الرقابة البيطرية ومنع نقل الدواجن المصابة، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار الفيروس.