الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

وأوضح المصدر أن الأردن يعتمد في استيراد الدواجن المجمدة على دول مثل البرازيل وعدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن العراق ليس ضمن قائمة الدول المورّدة للدواجن إلى المملكة.
وشدد على أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر سلامة الإمدادات الغذائية، وتخضع جميع الشحنات المستوردة لفحوصات دقيقة وإجراءات رقابة صارمة لضمان خلوها من أي أمراض معدية، حفاظاً على صحة المستهلك الأردني.
يُذكر أن وكالة رويترز كانت قد نقلت تقارير تفيد بانتشار فيروس إنفلونزا الطيور في مناطق شمال العراق، الأمر الذي دفع السلطات هناك إلى تشديد الرقابة البيطرية ومنع نقل الدواجن المصابة، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار الفيروس.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟
-
هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية
-
مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور
-
قرار بإعادة دراسة مشروع توزيع أراضي على المواطنين بالعقبة باسعار مدعومة وإعادة مبلغ 20 دينار الرسوم للمسجلين
-
بالصور .. إصابات في رأس ويد طالب إثر اعتداء من معلم مدرسة في اربد
-
الامن يكشف تفاصيل الحريق في السوق الشعبي بمنطقة النصر - فيديو
-
نقيب الصيادلة: شطب عضوية 1500 صيدلي من أصل 35 ألف مسجل
-
فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة