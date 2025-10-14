كابيتال بنك يطلق بالتعاون مع منصة إدراك برنامجاً تدريبياً متكاملاً للتثقيف المالي لتمكين الشباب الأردني والعربي

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك، وبالتعاون مع منصة "إدراك" الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني المجاني في الأردن والعالم العربي، والتي أُطلقت بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بهدف تعزيز التعليم والارتقاء بالمهارات في المنطقة، عن إطلاق برنامج متكامل في مجال التثقيف المالي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب الأردني والعربي وتمكينهم من مهارات التخطيط المالي الواعي.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، حيث يولي محور التثقيف المالي ودعم الشباب اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من إيمانه بأنهم الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني وأحد أهم الفئات التي يسعى البنك إلى تمكينها بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أفضل.



وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "نفخر في كابيتال بنك بهذه الشراكة مع منصة إدراك التي تُعد من أبرز المبادرات التعليمية في العالم العربي، فهي تعكس التزامنا العميق بمسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من امتلاك المعرفة والمهارات المالية التي يحتاجونها لبناء مستقبلهم". وأشارت إلى أن البرنامج يسمح للمشاركين بالتسجيل مجاناً، ومتابعة محتوى المساقات التدريبية وفق وتيرتهم الخاصة، والحصول على شهادة بعد اجتياز كامل متطلبات هذه المرحلة.



من جانبه، قال السيد ديفيد لازارو، مدير منصة إدراك: "في إدراك، نحرص على تقديم مساقات تعليمية مجانية تعكس احتياجات الشباب العربي اليومية، سواء في حياتهم الشخصية أو في مسيرتهم المهنية. نحن نسعى من خلال هذا التعاون مع كابيتال بنك لمساعدة الشباب على امتلاك المهارات العملية مثل التخطيط المالي، وإدارة الموارد، واتخاذ القرارات الذكية. ومن خلال هذه الشراكة مع كابيتال بنك، نواصل التزامنا بتوفير محتوى يساهم في تمكين جيل قادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة."



هذا وسيتضمن البرنامج ثلاث مراحل متكاملة لضمان تجربة تعليمية شاملة وعملية:

المرحلة الأولى: تنطلق في تشرين الأول 2025 عبر إطلاق مساق إلكتروني مجاني على منصة "إدراك"، يشمل ثلاث دورات متخصصة: "أساسيات المال، إدارة المال، والادخار"، و"أساسيات الاستثمار واستراتيجيات النمو المالي" و"إدارة وتسعير الأعمال واستخدام التكنولوجيا المالية". وتركّز هذه الدورات على أهمية التخطيط المالي طويل الأمد، وتزويد رواد الأعمال بالمعرفة المالية الأساسية. وسيتمكن المشاركون من التعلم بالسرعة التي تناسبهم والحصول على شهادة إتمام عند اجتيازهم الدورة.



المرحلة الثانية: خلال عام 2025-2026، ستُعقد جلسات توجيهية تفاعلية مباشرة عبر منصة "زووم" بإدارة إدراك، تمنح المشاركين فرصة للتفاعل المباشر مع خبراء ماليين لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا المالية بعمق، بما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي والاحتياجات اليومية.



المرحلة الثالثة: تتضمن تدريباً وجاهياً مكثفاً يمتد لثلاثة أيام، يشارك فيه نحو 50 شخصاً ممن يتم اختيارهم، ليتاح لهم حضور ورش عمل وجلسات نقاشية مع الخبراء، إلى جانب فرص للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار.