مناشدة لتعيين جامعية متفوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ' التربية'

الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، بالوقوف على حالة ابنتها ، من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".

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وأشارت بصوت غلبه الاستياء ، ان ابنتها (28) عاما تعاني من التصلب اللويحي ، وتخرّجت من الجامعة الأردنية تخصص "علم النفس" بتقدير " جيد مرتفع" .

وأوضحت المواطنة للإعلامي محمد الوكيل ، أنه تم تنسيبها بالتعيين في إحدى المدارس الحكومية كـ"مرشدة نفسية" ، إلا أن تقرير اللجنة الطبية أكد بأنها " لا تصلح للوظيفة المذكورة" .

ولفتت أن ابنتها تعتمد على كرسي متحرك ، وعدم القدرة على الرؤية ، وتمنّت من المعنيين ، أن يتم الوقوف على حالة ابنتها ، حيث أنها "متفوقة" ، وقادرة على العمل .