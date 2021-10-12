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الثلاثاء، 12-10-2021 09:26 ص

مواطنون يتبرعون لمواطن ناشد عبر برنامج الوكيل بتأمين جهاز تنفسي لوالده المريض

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تبرع مواطنون من أهل الخير لمواطن ناشد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" بتأمين جهاز تنفسي لوالده المريض الذي يبلغ 75 عاما وبحاجة لجهاز تنفسي مدى حياته.

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وأضاف أحد المتبرعين اليوم الثلاثاء أنه يمتلك جهاز "السيباب" للمشكلات التنفسية أثناء النوم و سيتبرع به لوالد المواطن فورا .


ومن جهة أخرى تبرع مواطن بـ 500 دينار أردني للمواطن الذي ناشد عبر البرنامج لتقديم المساعدة للمواطن ووالده.


وكان قد شهد برنامج الوكيل نخوة ووقفة أخوة من الأردنيين للتبرع إلى المواطن وتقديم  المساعدة له . 


وعلق الإعلامي محمد الوكيل على موجة التبرع خلال البرنامج من قبل المواطنين أن " نفس رجال يحيي الرجال".





 




 

 


 

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