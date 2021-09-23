ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا في المفرق

الوكيل الإخباري - أكد الإعلامي محمد الوكيل ، ارتفاع عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الضعف في محافظة المفرق خلال الأيام الماضية .

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ولفت الإعلامي الوكيل ، الخميس عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " ، أن تواجد فريق البرنامج في المحافظة الأحد المنصرم ساهم في تحفيز أهالي المحافظة للإقبال على تلقي اللقاح .

ويستمر "برنامج الوكيل " في زيارة مختلف المحافظات من أجل تشجيع الأردنيين على تلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة ، من أجل كبح جماح الوباء.

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