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الأحد، 19-09-2021 08:47 ص

حجاوي لـ برنامج الوكيل : توجه لإعطاء الأردنيين الجرعة الثالثة - فيديو

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- قال استشاري الاوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي ، إن التفات الأشخاص للشائعات يؤدي إلى تردد الأشخاص للإقبال على تلقي لقاح كورونا.

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وأوضح حجاوي ، الأحد عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن نظرية المؤامرة استحوذت على فئة كبيرة من المواطنين ، دون النظر إلى أهمية تلقي اللقاح للتخلص من جائحة كورونا، الأمر الذي تسبّب بالتقليل من أهمية التطعيم.

 

ولفت أن هنالك ضعف في الإقبال على التسجيل عبر المنصة الخاصة ، وقال " لقد كان عدد الذين يتلقون اللقاح يوميا نحو 111 ألف مواطن ، إلا أنه تم رصد ما يقارب نحو 167 ألف مواطن الأسبوع الماضي ، ما يعني تراجع الإقبال على اللقاح من قبل المواطنين " .

 

وأشار حجاوي للإعلامي محمد الوكيل أن لجنة الأوبئة تدرس التوجه إلى تطعيم الأردنيين بالجرعة الثالثة خلال الفترة القادمة، وفق دراسات عالمية في هذا الشآن .

 

وتابع " اللقاح هو الحل الأمثل للتخلص من الجائحة ، ويتم دراسة تطعيم فئة طلاب المدارس الأقل من 15 عاما حيث يشكلون ما نسبته 31% من سكان المملكة، ومن الأجدر أن يتم تطعيمهم".

 

وشدّد على أهمية إعطاء اللقاح لفئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، مبينا أن اللقاح يساهم في تعزيز المناعة لدى الرئة لمواجهة الأمراض الموسمية الأخرى .

 

وأردف قائلا " لم يشهد الأردن منذ عام 1995 إصابات شلل ، ما يعني أن المملكة تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها".

 

وحذّر حجاوي من عدم تلقي اللقاح ، منوها أن  نسبة التطعيم عالميا متدنية ، وزاد " نسبة فالعلية المطاعيم وصلت 88% - 97% وقد تم اعتماد 8 مطاعيم من أصل 30 مطعوما .

 

 

 

 




 

 


 

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