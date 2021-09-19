حجاوي لـ برنامج الوكيل : توجه لإعطاء الأردنيين الجرعة الثالثة - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- قال استشاري الاوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي ، إن التفات الأشخاص للشائعات يؤدي إلى تردد الأشخاص للإقبال على تلقي لقاح كورونا.

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وأوضح حجاوي ، الأحد عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن نظرية المؤامرة استحوذت على فئة كبيرة من المواطنين ، دون النظر إلى أهمية تلقي اللقاح للتخلص من جائحة كورونا، الأمر الذي تسبّب بالتقليل من أهمية التطعيم.

ولفت أن هنالك ضعف في الإقبال على التسجيل عبر المنصة الخاصة ، وقال " لقد كان عدد الذين يتلقون اللقاح يوميا نحو 111 ألف مواطن ، إلا أنه تم رصد ما يقارب نحو 167 ألف مواطن الأسبوع الماضي ، ما يعني تراجع الإقبال على اللقاح من قبل المواطنين " .

وأشار حجاوي للإعلامي محمد الوكيل أن لجنة الأوبئة تدرس التوجه إلى تطعيم الأردنيين بالجرعة الثالثة خلال الفترة القادمة، وفق دراسات عالمية في هذا الشآن .

وتابع " اللقاح هو الحل الأمثل للتخلص من الجائحة ، ويتم دراسة تطعيم فئة طلاب المدارس الأقل من 15 عاما حيث يشكلون ما نسبته 31% من سكان المملكة، ومن الأجدر أن يتم تطعيمهم".

وشدّد على أهمية إعطاء اللقاح لفئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، مبينا أن اللقاح يساهم في تعزيز المناعة لدى الرئة لمواجهة الأمراض الموسمية الأخرى .

وأردف قائلا " لم يشهد الأردن منذ عام 1995 إصابات شلل ، ما يعني أن المملكة تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها".

وحذّر حجاوي من عدم تلقي اللقاح ، منوها أن نسبة التطعيم عالميا متدنية ، وزاد " نسبة فالعلية المطاعيم وصلت 88% - 97% وقد تم اعتماد 8 مطاعيم من أصل 30 مطعوما .