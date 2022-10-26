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الأربعاء، 26-10-2022 10:17 ص

هل تزيد "أول شتوة" من انتاج زيت الزيتون؟ اتحاد المزارعين يجيب

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الوكيل الإخباري - رصد - قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران إن الأمطار التي تهطل الآن على المملكة مع بداية الموسم المطري لا تزيد من كمية زيت الزيتون المُنتج كما هو مشاع.

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وبيّن العوران، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الأربعاء، أن كميات الزيت قد تزيد إذا بدأ موسم المطر مع نهاية أيلول واستمر في شهري تشرين أول وتشرين الثاني، منوهاً إلى أن ذلك قد يُحسّن من إنتاج الزيت بعد أن تكون شجرة الزيتون جمّعت أكبر قدر من الرطوبة، مع أهمية تسميد الشجر.

وأكد أن نضج الزيتون له علامات حتى يتم الحصول على كمية زيت جيدة، منوهاً إلى أن نسبة العصر مع أول الموسم الحالي لم تتجاوز 10%، وذلك بفعل (التلون الكاذب) للزيتون نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.


وأضاف العوران أن هذه الأمطار بشكل عام تنعكس إيجاباً على القطاع النباتي والحيواني وعلى قطاع المياه والسدود، كما أنها تقلّل من أضرار الآفات والحشرات.


ودعا إلى الاستفادة قدر الإمكان من كل نقطة مطر تهطل، وذلك من خلال نماذج الحصاد المائي. 

 




 

 


 

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