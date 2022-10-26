الأرصاد تكشف موعد انحسار الحالة الجوية وتوقعات بمزيد من الأمطار الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - رصد

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة تنتهي مساء اليوم تدريجياً حيث تبدأ الأجواء بالاستقرار بعد العصر.

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن أعلى هطول مطري في العاصمة عمان في منطقة الجبيهة بنسبة 9 ملم ويليها حدائق الحسين 5 ملم ثم ديرعلا 5 ملم ومطار الملكة علياء بنسبة 3 ملم.



وأكد أن المملكة تشهد كميات هطول مطري "ممتازة" خلال حالتين من عدم الاستقرار الجوي اللتين أثرتا على المملكة منذ الأسبوع الماضي ولغاية اليوم.



وحول حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع قال آل خطاب إن الأجواء ستكون مستقرة وستكون درجات الحرارة في العاصمة عمان نحو 20 درجة مئوية .



وتابع " من المتوقع أن نشهد حالة عدم استقرار جوي في المملكة يوم الإثنين القادم وأنه سيتم الكشف عن التفاصيل فور وضوح الخرائط الجوية".



ولفت أن الموسم المطري يبدأ عادة من 23 أيلول ويستمر لغاية 10 آيار من كل عام مشيراً أن هطول المطري تأخر العام الحالي.

