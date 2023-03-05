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الأحد، 05-03-2023 09:41 ص

وزارة الاشغال توضح حول أزمة طريق إربد عمان - جسر سلحوب

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الوكيل الإخباري - رصد
 قال مدير إدارة الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس معن الربضي إنه تم طرح عطاء لصيانة طريق عمان – إربد – بعد محطة تنقية البقعة بسبب انهيار الذي وقع قبل 3 سنوات.

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وأكد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد أن الازدحام للمركبات القادمة من اربد عند جسر سلحوب صباح اليوم ليس بسبب أي تحويلة مرورية حيث انه لم يتم تنفيذ أي تحويلات حتى الآن ولكن تم فصل الطريق لجزئين بواسطة الأقماع البلاستيكية تحضيراً لإنجاز التحويلة.


وأكد أن التحويلة لم تنفذ بعد الى حين الموافقة عليها من إدارة السير ، حيث يتم التنسيق بما يضمن استمرارية انسيابية السير.


وتابع" تم وضع مطب في منطقة الصيانة لتخفيف سرعة المركبات قبل الدخول إلى التحويلة بعد إجرائها والموافقة عليها من السير" .


ونوه الربضي أن أزمة سير التي شهدها طريق إربد عمان صباح اليوم الأحد غير اعتيادية ولم ترصد من قبل بمثل هذه الكثافة . 


واشتكى عدد من المواطنين من أزمة خانقة وضيق في السير على طريق إربد عمان - جسر سلحوب .


وذكر أنه وقع إنهيار جسر بالقرب من محطة البقعة بعد جسر المشاة قبل 3 سنوات وتم تأجيل العمل به بسبب زحف الأتربة في ذاك الموقع وذلك للحفاظ على السلامة العامة .

 


 




 

 


 

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