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وزارة الصحة تكشف نتيجة فحص الحصان الذي عض طفل الخميس الماضي

الثلاثاء، 20-06-2023 09:07 ص

وزارة الصحة تكشف نتيجة فحص الحصان الذي عض طفل الخميس الماضي

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الوكيل الإخباري - 
أكد مدير مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد حوارات أن الطفل الذي تعرض للعض من قبل حصان في إربد تم إعطائه المصل والمطعوم فور مراجعته لمستشفى الأميرة بسمة.

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وقال حوارات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء إن نتيجة تشريح الحصان ظهرت أمس الاثنين وبينت إصابة الحصان بفيروس .


وأضاف أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى المخالطين من خلال لعاب الحيوان والعض وبظروف قياسية ولا ينتقل بالهواء او الرذاذ مشيراً أنه سيتم التواصل مع كافة المخالطين لإعطائهم المطعوم .


ونوه أن وزارة الزراعة عملت على حرق ودفن الحصان بحسب الشروط الصحية اللازمة.


وكان تعرض طفل عمره 7 سنوات للعض من حصان في إربد يوم الخميس الماضي ما أدى إلى إصابة الطفل وموت الحصان وفقاً لما نقله عبدالله جروان والد الطفل لـ "الوكيل الاخباري" .


وفي التفاصيل قال جروان إن ابنه تعرض للعض يوم الخميس الماضي من حصان صغير يربونه في منزلهم في المزار الشمالي ، حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى الأميرة بسمة وتم إعطائه المصل وجرعتين اللقاح .


وأضاف أن الحصان توفي بعد يوم من "عض" الطفل وتم قطع رأسه واخذ عينات من الحصان وتحليلها في وزارة الزراعة ومن ثم دفنه .


 




 

 


 

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