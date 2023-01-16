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الإثنين، 16-01-2023 10:05 ص

وكلاء السيارات تحذر من كفالات غير معتمدة يمنحها تجار على السيارات الكهربائية

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الوكيل الإخباري - رصد
حذر أمين سر جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين زيد العبداللات من الكفالات الوهمية التي يمنحها بعض التجار للمستهلكين، لافتا إلى أنها قد لا تغطي أعطال السيارات التقنية أو أي خلل مصنعي فيها.

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وقال العبداللات إن هناك استدعاءات من قبل وكالات السيارات العالمية في حال وجود عطل بالتوصيلات الكهربائية أو البطاريات ويتم استبدال القطع التالفة وإجراء الصيانة من قبل الوكيل والشركة الصانعة وهو أمر يضمن حقوق المستهلك.


وأضاف أن الكفالة يجب أن تكون خطية ومكتوبة بشكل نظامي وفني وليس أن تكون شفوية، موضحا أن الوكيل لديه مراكز صيانة معتمدة وهو مطلع على كافة أمور السيارات التي لديه من قبل المصنع ولديه تواصل مباشر مع الشركة الصانعة، أما المستورد فلا تواصل لديه مع الشركة وقد لا يضمن توفر القطع وإجراء الصيانة للسيارات.


وأشار العبداللات إلى أن احدى الشركات الصانعة طلبت مؤخرا استدعاء 400 سيارة في الأردن بسبب وجود خطأ مصنعي فيها، مشددا على أنه تم إجراء الصيانة اللازمة وضمن الكفالة التي تم منحها للمستهلكين.


وشدد على أن الجمعية تتابع بقلق تزايد حالات الأعطال الفنية في أنظمة السلامة ومساعدة السائق الإلكترونية في السيارات الكهربائية، والتي أدت وتؤدي لحوادث قد لا يحمد عقباها.

 




 

 


 

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