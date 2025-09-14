الشوبكي : لا تغيير على أسعار السيارات بالاردن

وأوضح الشوبكي في منشور عبر فيسبوك بأن الوثيقة هي تذكير بقرار الحكومة الأخير بخصوص المركبات الكهربائية والهايبرد.
وتتعلق الوثيقة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء السيارات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث تصبح جميع أنواع السيارات سواءً التي تعمل على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16%).
