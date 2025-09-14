الأحد 2025-09-14 10:44 ص
 

الشوبكي : لا تغيير على أسعار السيارات بالاردن

أزمة سير
تعبيرية
 
الأحد، 14-09-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  نفى الخبير  الاقتصادي عامر الشوبكي، حدوث أي تغيير على أسعار سيارات (الكهرباء ، الهايبرد، البنزين)، بعد انتشار وثيقة متداولة من رئاسة الوزراء، تشير إلى تغيير بأسعار جميع أنواع السيارات.

وأوضح الشوبكي في منشور عبر فيسبوك بأن  الوثيقة هي تذكير بقرار الحكومة الأخير بخصوص المركبات الكهربائية والهايبرد.

اضافة اعلان


وتتعلق الوثيقة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء السيارات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث تصبح جميع أنواع السيارات سواءً التي تعمل على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16%).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة