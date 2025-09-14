الشوبكي : لا تغيير على أسعار السيارات بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، حدوث أي تغيير على أسعار سيارات (الكهرباء ، الهايبرد، البنزين)، بعد انتشار وثيقة متداولة من رئاسة الوزراء، تشير إلى تغيير بأسعار جميع أنواع السيارات.



وأوضح الشوبكي في منشور عبر فيسبوك بأن الوثيقة هي تذكير بقرار الحكومة الأخير بخصوص المركبات الكهربائية والهايبرد.

