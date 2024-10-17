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بعد تسجيل حالة كوليرا في لبنان .. الأوبئة: لا حاجة لفحص الأردنيين القادمين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 01:18 م

الوكيل الإخباري-  علق رئيس المركز الوطني للأوبئة الدكتور عادل البلبيسي على تسجيل أول حالة كوليرا في لبنان ، وإمكانية تأثيرها على الأردن، بأن الأمر لا يدعو للقلق إطلاقاً .اضافة اعلان


وقال البلبيسي لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأردن ومنذ تسعينات القرن الماضي ، وهو يكافح الكوليرا ويسيطر عليها من خلال الإجراءات المستمرة والفحوصات اليومية لضمان عدم تواجد "الكوليرا" بين الأمراض السارية في المملكة .

وأكد بأن المركز يقوم بفحص 25% من حالات الإسهال يومياً للتأكد من سلامتها من عدوى "الكوليرا" ، لافتاً إلى أن المركز قام خلال الأسبوع الماضي بفحص 377 حالة إسهال ضمن الإجراءات المستمرة لمكافحة الكوليرا .

ولفت إلى أن عدوى الكوليرا تنتقل عبر مياه الصرف الصحي وعبر مياه الشرب ، ما يعني صعوبة انتشارها في الأردن لكون 98% من الأردنيين يحصلون على المياه النظيفة من خلال البلديات وسلطة المياه ، الأمر الذي يعني صعوبة انتشار الكوليرا بين الأردنيين .

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت امس الأربعاء من أن خطر انتشار الكوليرا في لبنان "مرتفع للغاية"، بعد اكتشاف حالة إصابة شمال البلاد.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن المنظمة تشعر بالقلق منذ أشهر بشأن خطر الإصابة بالكوليرا بسبب "تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي" للاجئين وفي المناطق المعرضة للخطر.
ويعانى لبنان من تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ 30 عاما، بين عامي 2022 و2023، خاصة في الشمال.

ورغم أنه جرى تطعيم النازحين في شمال لبنان مؤخرا، حذر أبو بكر من أن "بعض مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا".

 
gnews

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