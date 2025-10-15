محافظ العقبة: جودة الهواء طبيعية بعد حادثة التسرب الكيميائي في العقبة

الوكيل الإخباري- قال محافظ العقبة أيمن العوايشة إن جودة الهواء في مدينة العقبة بعد حادثة تسرب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع ضمن المستوى الطبيعي، ولا تشكل خطرًا على السلامة العامة.



وأوضح العوايشة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن فرقًا متخصصة من سلطة إقليم العقبة والدفاع المدني أجرت فحوصات ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة، وتبين أن نسبة تلوث الهواء طبيعية، مضيفًا أن نتائج الفحوص جاءت ضمن الحدود الآمنة.



وبيّن أن الجهات الطبية ما تزال تتابع حالة المصابين، مشيرًا إلى أنهم سيغادرون المستشفى اليوم وذلك بعد مرور 24 ساعة على دخولهم المستشفى.



وأشار العوايشة إلى أن عدد المصابين بلغ 43 شخصًا، وجميعهم حالتهم جيدة، باستثناء خمس حالات وُصفت بالمتوسطة.

