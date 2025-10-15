الأربعاء 2025-10-15 10:21 ص
 

محافظ العقبة: جودة الهواء طبيعية بعد حادثة التسرب الكيميائي في العقبة

محافظ العقبة: جودة الهواء طبيعية بعد حادثة التسرب الكيميائي في العقبة
محافظة العقبة
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   قال محافظ العقبة أيمن العوايشة إن جودة الهواء في مدينة العقبة بعد حادثة تسرب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع ضمن المستوى الطبيعي، ولا تشكل خطرًا على السلامة العامة.

وأوضح العوايشة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن فرقًا متخصصة من سلطة إقليم العقبة والدفاع المدني أجرت فحوصات ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة، وتبين أن نسبة تلوث الهواء طبيعية، مضيفًا أن نتائج الفحوص جاءت ضمن الحدود الآمنة.

وبيّن أن الجهات الطبية ما تزال تتابع حالة المصابين، مشيرًا إلى أنهم سيغادرون المستشفى اليوم وذلك بعد مرور 24 ساعة على دخولهم المستشفى.

وأشار العوايشة إلى أن عدد المصابين بلغ 43 شخصًا، وجميعهم حالتهم جيدة، باستثناء خمس حالات وُصفت بالمتوسطة.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

منوعات إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

dag

أخبار الشركات الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة

66

منوعات دهسا بالترام.. شاهد نجاة فتاة بأعجوبة من الموت في تركيا

xg

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يجدد شراكته مع تكية أم علي ويواصل دعمه لبرامجها الإنسانية

إنا لله وإنا إليه راجعون

خاص بالوكيل بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها

khk

أخبار الشركات تحت رعاية "البوتاس العربية" افتتاح ورشة "اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية" بمشاركة عربية ودولية واسعة

2

منوعات مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها_فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة