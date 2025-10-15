بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

وقال نصار لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" انه يعيش مع عائلته بالقرب من القناة بعد انتقاله الى هناك من منطقة سد الكرامة بعد قرار من سلطة وادي الاردن باخلاء العائلات الموجودة هناك.
واضاف ان الاطفال ذهبوا معاً الى القناة حيث لا يوجد هناك اية حواجز او شيك للحماية .
وبين انه تبقى لديه ولد وبنت بعد وفاة اطفاله الثلاثة في الحادثة المفجعة يوم امس .
واضاف انه سيتم الصلاة على جثامين الاطفال ودفنهم في منطقة الكرامة بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء .
وأوضح أنه تم إخراجهم وتقديم الإسعافات الأولية في الموقع، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، حيث فارقوا الحياة، رحمهُم الله جميعًا.
وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها وملابساتها.
