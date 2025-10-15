الأربعاء 2025-10-15 10:21 ص
 

بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

إنا لله وإنا إليه راجعون
الأربعاء، 15-10-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - روى المواطن جمال عودة نصار والد الاطفال الثلاثة الذين توفوا غرقاً في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا في محافظة البلقاء، يوم أمس الثلاثاء ، تفاصيل الحادثة .

وقال  نصار لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" انه يعيش مع عائلته بالقرب من القناة بعد انتقاله الى هناك من منطقة سد الكرامة بعد قرار من سلطة وادي الاردن باخلاء العائلات الموجودة هناك.

 

واضاف ان الاطفال ذهبوا معاً الى القناة حيث لا يوجد هناك اية حواجز او شيك للحماية .

 

وبين انه تبقى لديه ولد وبنت بعد وفاة اطفاله الثلاثة في الحادثة المفجعة يوم امس .

 

واضاف انه سيتم الصلاة على جثامين الاطفال ودفنهم في منطقة الكرامة بعد صلاة ظهر اليوم  الاربعاء .

 

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاعر الحزن والتعزية  بوفاة الاطفال وعبر ناشطون عن تضامنهم الكبير مع ذوي الأطفال، سائلين الله أن يربط على قلوب أهلهم.

 وفي تفاصيل الحادثة، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء أمس مع حادثة غرق مؤسفة لثلاثة أطفال (طفلين وطفلة) تتراوح أعمارهم بين 3 و7 أعوام داخل قناة الملك عبدالله.

 

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادثة، حيث تحركت فرق الغطس على الفور إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الأطفال الثلاثة داخل مياه القناة.


وأوضح أنه تم إخراجهم وتقديم الإسعافات الأولية في الموقع، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، حيث فارقوا الحياة، رحمهُم الله جميعًا.


وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

 

 

 
 
