من هو الشاب المقتول في جريمة أبو نصير رفقة والده؟

الثلاثاء، 26-08-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-  شهدت منطقة أبو نصير شمال العاصمة، اليوم الثلاثاء، حادثة مأساوية أودت بحياة النائب موسى أبو سويلم ونجله أيمن، وسط حالة من الصدمة والحزن في الشارع الأردني.اضافة اعلان


وبحسب مصادر مقربة، فإن الشاب أيمن أبو سويلم كان يعمل موظفًا في مديرية التشريع بمجلس النواب، وتميز بين زملائه بأدبه وأخلاقه العالية، إلى جانب التزامه الكبير في عمله، ما جعله محل تقدير واحترام كل من عرفه.

ويُعد أيمن أحد أبناء العائلة التي فقدت الأب والابن في آن واحد جراء الحادثة المأساوية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من التعاطف والأسى بين المواطنين ووسائل الإعلام المحلية.

وفي مجلس النواب، أشاد زملاء أيمن بأخلاقه الرفيعة وحسن تعامله، مؤكدين أن رحيله المفاجئ خسارة كبيرة لهم ولعائلته.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الجريمة، التي تبيّن أن منفذها من أقارب العائلة، في وقت يترحّم فيه الأردنيون على الضحايا، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
 
