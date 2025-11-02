نقابة المعاصر: إقبال جيد على عصر الزيتون هذا الموسم وسعر التنكة نحو 125 ديناراً

وأشار العمري لـ "الوكيل الاخباري" إلى أن معدل سعر بيع تنكة الزيت يبلغ نحو 125 ديناراً، ويختلف بحسب الجودة والعرض والطلب.
وأضاف العمري أن النقابة تنصح المستهلكين بشراء الزيت من مصادر موثوقة مثل المعاصر والمهرجانات .
وحذر من العروض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع التنكة بأسعار منخفضة بشكل لافت مقارنة بالسوق.
