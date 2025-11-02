الأحد 2025-11-02 01:55 م
 

نقابة المعاصر: إقبال جيد على عصر الزيتون هذا الموسم وسعر التنكة نحو 125 ديناراً

تعبيرية
 
الأحد، 02-11-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

  قال الناطق باسم نقابة المعاصر محمود العمري إن الإقبال على عصر الزيتون هذا الموسم جيد.

وأشار العمري لـ "الوكيل الاخباري" إلى أن معدل سعر بيع تنكة الزيت يبلغ نحو 125 ديناراً، ويختلف بحسب الجودة والعرض والطلب.

وأضاف العمري أن النقابة تنصح المستهلكين بشراء الزيت من مصادر موثوقة مثل المعاصر والمهرجانات .

وحذر من العروض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع التنكة بأسعار منخفضة بشكل لافت مقارنة بالسوق.

 
 
