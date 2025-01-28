هل تتجه الحكومة إلى تعديل الموازنة الأردنية 2025 بعد تعليق المساعدات الأمريكية ؟

01:34 م

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الوكيل الإخباري- قال الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني لم يعالج مفهوم الموازنة الطارئة ، في حال فكرت الحكومة بوضع موازنة جديدة تتضمن عدم وجود المساعدات الأمريكية في الـ 90 يوم الأولى من العام الحالي وفقاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وبيّن نصراوين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون عادي استنادا لأحكام المادة 112 من الدستور، وأن الموازنة العامة لعام 2025 صدرت بموجب قانون وتمت الموافقة عليه بإرادة ملكية حسب الأصول.



ويضيف نصراوين "كأي قانون آخر، يمكن تقديم قانون معدل لقانون الموازنة العام يتضمن إجراء التعديلات اللازمة لمواجهة أي ظروف استثنائية قد تطرأ، حيث يقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل ويجري تقديمه إلى مجلس النواب والأعيان لإقراره ومن ثم مصادقة جلالة الملك عليه".



وجاء حديث نصراوين رداً على استفسار "الوكيل الإخباري" حول ما هي السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة للتعاطي مع وقف المساعدات الأمريكية ، والتي تعتبر رافداً رئيسياً للموازنة العامة للعام 2025 .



وكانت أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً بوقف جميع المساعدات الخارجية الحالية تقريباً وإيقاف المساعدات الجديدة، وفقاً لمذكرة داخلية أرسلت إلى المسؤولين والسفارات الأمريكية في الخارج.



ويأتي القرار في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً، للمساعدات الإنمائية الخارجية في انتظار مراجعة الكفاءة والاتساق مع سياسته الخارجية.



وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقاً لأرقام حكومية خارجية. ويبدو أن قرار وزارة الخارجية سيؤثر على أغلب المساعدات بجميع أنواعها خصوصاً الإنمائي والعسكري منها.



ويستثني من ذلك المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.



