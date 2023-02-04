الاتحاد يبحث عن الثأر ومشاركة الصدارة

الوكيل الإخباري - يدخل الاتحاد، مباراته مساء السبت، ضد مضيفه الطائي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، ضمن الجولة ال15 برغبة الانتصار الثالث الذي سيجعله شريكا في صدارة الدوري مع النصر والشباب بوصوله للنقطة ال34 في نهاية النصف الأول من دوري روشن للمحترفين.



وفي حال تحقيق الاتحاد للفوز، سيحقق أعلى رقم نقطي وصل له في عهد دوري المحترفين منذ رفع عدد الأندية ل16 ناديا.



وتبدو مهمة الاتحاد شبه مستحيلة لتحقيق لقب بطل الشتاء؛ حيث يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف لتجاوز النصر بعد تساويهم نقطيا، خاصة بعدما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بتعادل الفريقين سلبيا ليكون فارق الأهداف هو الفيصل.



ويطمح الاتحاد، للفوز العاشر ليكون أكثر فريقا تحقيقا للانتصارات برفقة النصر والشباب.



ويحمل الاتحاد، ثأرا من الموسم الماضي، حين خسر على نفس الملعب أمام الطائي (1-0) قبل نهاية الدوري بجولتين لتتسبب الخسارة بحرمان اتحاد جدة من الحصول للدوري لمصلحة الهلال.



وهذه المباراة الثالثة التي ستجمع الفريقين في عهد المحترفين بعد أن تمكن الاتحاد من الفوز ذهابا بجدة الموسم الماضي (1-0)، قبل أن يخسر بذات النتيجة إيابا في حائل.



ويحتل الاتحاد حاليا المركز الرابع برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الطائي عاشرا برصيد 18 نقطة.

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