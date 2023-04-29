السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 01:28 م

الشيخ جاسم يقدم عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد

420232992243784246316 (1)


الوكيل الإخباري -  تقدم المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بعرض ثالث وأخير لشراء مانشستر يونايتد.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من عائلة جلايزر الأمريكية.

كما ورد أن راتكليف قدّم عرضا آخر، قبل الموعد النهائي للجولة الثالثة من تقديم العروض، اليوم الجمعة.

ويتجاوز العرض الأخير للشيخ جاسم 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، بينما لم يتم الإعلان بعد عن حجم عرض راتكليف المعدّل.

وكان المنافس الثالث، رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس، قد أعلن أن عرضه الثاني لشراء النادي هو القائم، ولن يقدّم عرضا ثالثا، متهما ملّاك يونايتد بتحويل عملية الشراء إلى "مهزلة".

ورغم ذلك، يبدو أن أيا من العروض لن يصل إلى عتبة الـ6 مليارات جنيه إسترليني، المحددة من قبل عائلة جلايزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد.

وذلك بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، قبل أن ينجح أخيرا في فك صيامه من خلال تتويجه بكأس الرابطة المحلية.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232994316531221619

أنشيلوتي يكشف مدى خطورة إصابة مودريتش

42023299418727828762

مدرب برشلونة يقلل من أهمية عودة ميسي

42023299216157045515

النصر بقيادة رونالدو يصب جام غضبه على الرائد (فيديو)

420232714746670996550 (1)

لابورتا يعلن عن صفقة تاريخية لبرشلونة

4202327102236804332247

حلم لقب دوري أبطال آسيا يراود الهلال

4202327123928165108759 (2)

الفيصلي يؤجل إعلان عودة الأهلي للدوري السعودي للمحترفين

أخبار متعلقة
4202316102929592462131

مانشستر يونايتد يواجه نوتينجهام لتأمين المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

42023601322749260500

مان يونايتد يفوز على برينتفورد بالبريمييرليغ

42023313542528308637

مواجهة عربية محتملة في ربع نهائي الكونفيدرالية

420233122212638443813

الهلال يصطدم بعقدة الفيحاء

42023395622799180724

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

420232134640345408210 (1)

نبأ سعيد لتشافي قبل الكلاسيكو