الشيخ جاسم يقدم عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - تقدم المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بعرض ثالث وأخير لشراء مانشستر يونايتد.



ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من عائلة جلايزر الأمريكية.



كما ورد أن راتكليف قدّم عرضا آخر، قبل الموعد النهائي للجولة الثالثة من تقديم العروض، اليوم الجمعة.



ويتجاوز العرض الأخير للشيخ جاسم 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، بينما لم يتم الإعلان بعد عن حجم عرض راتكليف المعدّل.



وكان المنافس الثالث، رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس، قد أعلن أن عرضه الثاني لشراء النادي هو القائم، ولن يقدّم عرضا ثالثا، متهما ملّاك يونايتد بتحويل عملية الشراء إلى "مهزلة".



ورغم ذلك، يبدو أن أيا من العروض لن يصل إلى عتبة الـ6 مليارات جنيه إسترليني، المحددة من قبل عائلة جلايزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد.



وذلك بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، قبل أن ينجح أخيرا في فك صيامه من خلال تتويجه بكأس الرابطة المحلية.

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