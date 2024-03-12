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الثلاثاء، 12-03-2024 03:08 م

النصر يتعرض لهزيمة مريرة في عقر داره أمام العين

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الوكيل الإخباري - انتزع نادي العين الإماراتي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، من النصر السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء الاثنين.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم نادي النصر (3-2)، حيث تقدم الفريق الإماراتي بهدفين متتاليين سجلهما المهاجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقتين (28، 45) من زمن الشوط الأول.

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 وقلص المهاجم السعودي عبد الرحمن غريب الفارق للفريق "العالمي" في نهاية الشوط الأول، وجاء هدف التعادل بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى عند الدقيقة 51 خطأ في مرماه، وسجل المدافع البرازيلي أليكس تيليس هدف التقدم الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 72، ليلجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين، لتعادلهما (3-3) بمجموع نتجة المواجهتين.

وسجل المهاجم الإماراتي سلطان الشامسي هدف التعادل الثالث لفريقه بحلول الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الإضافي الأول، بعد خطأ قاتل من حارس المرمى راغد النجار.

ورغم تلقي نادي النصر ضربة موجعة بطرد مهاجمه البديل أيمن يحيى، واللعب بعشرة لاعبين، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إهداره عدة فرص محققة للتسجيل، من إحراز الهدف الرابع من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

 

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