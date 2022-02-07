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انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ في الاتحاد الدولي للسيارات

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الإثنين، 07-02-2022 04:09 م

انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ في الاتحاد الدولي للسيارات

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الوكيل الاخباري - انتخب سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، عضوا في مجلس الشيوخ في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لمدة 4 سنوات.

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وكان سموه واحدا من أربعة أعضاء تم انتخابهم في المجلس العالمي للسيارات لعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات المكملة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، التي جرت في شهر كانون الأول الماضي.


وترشح لمجلس الشيوخ عن المجلس العالمي لرياضة السيارات والتنقل كلا من سمو الأمير فيصل بن الحسين والبرتغالي كارلوس بارباروزا، البلغارية ايرينا بوكافا، والإيطالي ديغو ديل بويه، والألماني اغسط ماركيل والباراغواني هوغو ميرسان والأسترالية إليزابيث بيري ،والأرجنتيني جورج روساليس والأميركي جورج سيلبيرمان، والأسترالي روبيرت سلوكومب، والفنزويلي فينسيت سبانو، والتشيكي أولدريتش فانيسك والصيني كيوجون زاهان.


ويعد مجلس الشيوخ من بين أهم هيئات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، ويتكون من 16 عضوا بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ والرئيس ونواب الرئيس.
ويتعامل المجلس مع القضايا المتعلقة بالإدارة والسياسة العامة للاتحاد الدولي للسيارات التي لا يمكن تغطيتها من قبل أي من المجالس العالمية، كما يقوم بأخذ قرارات تتعلق بحسابات وميزانية الاتحاد وتحضير مسودة للأمور المالية لعرضها على المجالس العالمية.


ويشكل مجلس الشيوخ لجانا فرعية تهتم بشؤون الدعاية والترويج من أجل عرض أفضل توصيات ومقترحات، ويدير مجلس الاتحاد للتنقل وصناعة السيارات جميع الأنشطة غير الرياضية التابعة للاتحاد.


ويدير المجلس العالمي لرياضة السيارات الأحداث الرياضية كافة التي ينظمها الأتحاد ، كما انه مسؤول عن حملات تعزيز السلامة في رياضة السيارات في جميع انحاء العالم، وتعزيز رياضة السيارات وتطويرها حتى في دول العالم النامية.


وكان (فيا) أعلن في شهر كانون الأول الماضي انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيسا له خلفا للفرنسي جان تود، كما اختير كارميلو سانز دي باروس، رئيسًا لمجلس الشيوخ، وروبرت ريد، نائبًا للرئيس للرياضة، وتيم شيرمان، نائبا للرئيس للتنقل.

ملاعب

 




 

 


 

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