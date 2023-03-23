بايرن ميونيخ غير راض عن مستوى ساديو ماني

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الطاقم التدريبي لنادي بايرن ميونيخ غير راض عن المستوى الذي يقدمه ساديو ماني حاليا وقد تكون المباريات القادمة هي الفرصة الأخيرة له كأحد الأعمدة الرئيسية في الفريق.



وتالق ماني في المواسم الماضية مع ليفربول الانجليزي الى جانب محمد صلاح، لكن قائد منتخب السنغال لم يجد توازنه مع النادي البافاري سواء قبل الإصابة التي منعته من لعب المونديال أو بعد تعافيه البدني منها.



وأشار تقرير لقناة Sport1 الألمانية إلى أن مدربي بايرن ميونيخ مستاؤون من اللاعب في الوقت الحالي ويرون أنه لم يتأقلم بالشكل اللازم مع زملائه، وفقد بعضاً من سرعته وقوته في الثلث الأخير من الملعب التي كان يشتهر بها مع ليفربول .

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