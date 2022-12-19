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الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 10:48 ص

بيليه يوجه رسالة إلى ميسي ومبابي ومنتخب المغرب بعد نهائي مونديال قطر

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الوكيل الإخباري -  وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة هنأ من خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.

وقام بيليه بتوجيه رسالة إلى ليونيل ميسي وكيليان مبابي، عقب نهائي كأس العالم في قطر 2022، وكتب بيليه عبر حسابه على "إنستغرام": "اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو الحال دائما، بطريقة آسرة".
وأضاف: "فوز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أمر كانت مسيرته الرائعة تستحقه".

ووجه رسالة إلى مبابي وقال: "صديقي العزيز مبابي سجل 4 أهداف في المباراة النهائية (هاتريك وركلة ترجيح)، مشاهدة هذا المشهد لمستقبل رياضتنا كان بمثابة هدية".

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وأشاد الأسطورة البرازيلية بمنتخب المغرب وقال: "لا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذه النسخة الرائعة، إنه لأمر رائع أن ترى إفريقيا تتألق، مبروك الأرجنتين! بالتأكيد دييغو يبتسم الآن".

 

 

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