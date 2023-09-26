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الثلاثاء، 26-09-2023 04:18 م

مصطفى محمد يعادل رقما صامدا في تاريخ نانت

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الوكيل الإخباري -  أبرز نانت الفرنسي رقما مميزا للنجم المصري مصطفى محمد في الموسم الحالي.

وقال نانت عبر حساباته بمواقع التواصل: "مصطفى محمد أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 5 أهداف بأول 6 جولات في الدوري الفرنسي، منذ ساحرنا جافيت ندورام".

وسجل اللاعب التشادي ندورام 5 أهداف في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي موسم 1995 - 1996.

وأحرز ندورام هاتريك في مرمى مارتيجيه، وهدفا ضد باريس سان جيرمان، ومثله في نيس.

وصمد هذا الرقم لمدة 28 عاما قبل أن يعادله مصطفى محمد هذا الموسم بعدما سجل ثنائية في مرمى موناكو كما هز شباك تولوز ومارسيليا ولوريان.

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