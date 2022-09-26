نجم ليفربول خارج تشكيلة المنتخب الإنجليزي

الوكيل الإخباري - قرر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول من مباراة الأسود الثلاثة أمام نظيره الألماني التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الألماني مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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واستبعد ساوثغيت، مدافع ليفربول، من مباراة ألمانيا، للمرة الثانية على التوالي عقب مباراة إيطاليا.



ولم يشارك أرنولد في المباراة التي خاضها منتخب بلاده أمام إيطاليا ضمن منافسات الجولة الماضية بدوري الأمم، والتي خسرها الإنجليز بهدف دون رد.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السبب وراء استبعاد أرنولد من المشاركة مع منتخب إنجلترا، هو الشكوك الموجودة حول مستوى نجم ليفربول في تأدية الأدوار الدفاعية.



وأشارت الصحيفة البريطانية، أن أرنولد لعب في 5 مباريات فقط من أصل 31 مواجهة خاضها منتخب إنجلترا قبل انطلاق كأس العالم 2022، الأمر الذي يوضح أن لاعب ليفربول ليس ضمن حسابات ساوثغيت.



كما أكدت الصحيفة البريطانية أن ساوثغيت يفضل كلا من كيران تريبيير إلى جانب ريس جيمس وكايل ووكر في المشاركة على حساب أرنولد في مركز الظهير الأيمن.

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