الإثنين 2025-10-27 10:43 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2698 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 773طنا، والورقيات 264 طنا.
تعبيرية
 
الإثنين، 27-10-2025 09:22 ص

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و10 قروش، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 10و30 قرشا، والبندورة 15و35 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 15و30 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 60 و130 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 
