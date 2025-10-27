تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2698 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 773طنا، والورقيات 264 طنا.

اضافة اعلان