الإثنين 2025-10-27 10:43 ص
 

جريمة قتل أم وأطفالها بالسم تهز مصر.. والداخلية تكشف اعترافات صادمة للقاتل

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 27-10-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة جريمة بشعة راح ضحيتها أسرة كاملة، بعدما عُثر على طفل يبلغ 13 عاماً جثة هامدة أمام أحد العقارات بشارع اللبيني، وبجواره شقيقته (11 عاماً) في حالة إعياء توفيت لاحقاً، فيما تبيّن لاحقاً وفاة الطفل الثالث (6 سنوات) بعد إلقائه في ترعة.

اضافة اعلان


وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن المتهم، مالك محل أدوية بيطرية، هو من ارتكب الجريمة بدافع الانتقام من والدة الأطفال، التي كانت تربطه بها علاقة وأقامت معه في شقة مستأجرة. وبعد خلافات بينهما، قرر التخلص منها وأبنائها جميعاً.


وأوضحت التحريات أن المتهم دسّ مادة سامة في عصير قدّمه للأم، فنُقلت إلى مستشفى قصر العيني حيث فارقت الحياة، ثم كرر فعلته بعد أيام مع الأطفال الثلاثة، إذ قدّم لهم العصير السام أثناء نزهة، فشرب اثنان ورفض الثالث، فقام المتهم بإلقائه في الترعة.


وأُلقي القبض على المتهم الذي اعترف تفصيلياً بارتكاب الجريمة، مؤكداً أنه استغل خبرته في المواد السامة البيطرية. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، وسط صدمة مجتمعية واسعة.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فيديو الوكيل ذبابة النمر الأسود وذبابة الرمل يمكن أن تنقلا الأمراض

25

فيديو الوكيل الدكتور عادل البلبيسي لـ برنامج الوكيل: لا وجود لذبابة النمر الأسود في الأردن

23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

أخبار محلية 23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي

5

فيديو الوكيل الدكتور عادل البلبيسي لـ برنامج الوكيل : ذبابة الرمل لا تسبب الوفاة

القوات المسلحة الأردنية تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

أخبار محلية الأردن استقبل 266 مريضا من غزة ضمن مبادرة الممر الطبي منذ آذار

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن

خاص بالوكيل مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن

رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل: إنشاء معهد تدريب مهني مع المغرب في عمّان على 3 مراحل



 
 





الأكثر مشاهدة