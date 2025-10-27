جريمة قتل أم وأطفالها بالسم تهز مصر.. والداخلية تكشف اعترافات صادمة للقاتل

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة جريمة بشعة راح ضحيتها أسرة كاملة، بعدما عُثر على طفل يبلغ 13 عاماً جثة هامدة أمام أحد العقارات بشارع اللبيني، وبجواره شقيقته (11 عاماً) في حالة إعياء توفيت لاحقاً، فيما تبيّن لاحقاً وفاة الطفل الثالث (6 سنوات) بعد إلقائه في ترعة.

اضافة اعلان



وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن المتهم، مالك محل أدوية بيطرية، هو من ارتكب الجريمة بدافع الانتقام من والدة الأطفال، التي كانت تربطه بها علاقة وأقامت معه في شقة مستأجرة. وبعد خلافات بينهما، قرر التخلص منها وأبنائها جميعاً.



وأوضحت التحريات أن المتهم دسّ مادة سامة في عصير قدّمه للأم، فنُقلت إلى مستشفى قصر العيني حيث فارقت الحياة، ثم كرر فعلته بعد أيام مع الأطفال الثلاثة، إذ قدّم لهم العصير السام أثناء نزهة، فشرب اثنان ورفض الثالث، فقام المتهم بإلقائه في الترعة.



وأُلقي القبض على المتهم الذي اعترف تفصيلياً بارتكاب الجريمة، مؤكداً أنه استغل خبرته في المواد السامة البيطرية. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، وسط صدمة مجتمعية واسعة.