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الأحد، 04-10-2020 06:53 ص

ظهور غيوم منخفضة

أجواء معتدلة الحرارة

ح
أجواء خريفية اليوم


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء خريفية ، الأحد ،معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في معظم مناطق المملكة وتميل للبرودة مع الساعات المتأخرة من الليل، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

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