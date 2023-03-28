أمطار جديدة قادمة إلى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة غد الأربعاء والأجواء باردة في اغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

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وقالت الارصاد الجوية أن المملكة سيسودها ليلا رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، كما تنخفض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الخميس سيطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، والأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى.