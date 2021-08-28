احتمالية سقوط زخات مطرية السبت

الوكيل الإخباري - يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة قليلاً السبت، عن الأنحاء الغربية من المملكة، حيث تنخفض الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتتواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات محلية متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار احيانا .

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.