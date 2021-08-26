اشتداد تأثير الكتلة الحارة الخميس

الوكيل الإخباري - يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، الخميس حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان

وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية تتحول ما بعد العصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.