الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار بالاردن بهذا الموعد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون لطيفة الحرارة نهار الاربعاء في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



ومساء الاربعاء تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات الليل لتساقط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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