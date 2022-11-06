الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 06-11-2022 05:17 م

تحذيرات من الارصاد الجوية حول طقس الاثنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر و ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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