تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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