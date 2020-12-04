الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في ساعات المساء والليل في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات مع ساعات الليل المتأخرة مصحوبة بالرعد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير الارصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



وتكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الجنوبية، وتدريجيًا مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الإستقرار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الأجواء يوم الأحد غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 - 9 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8، وفي مرتفعات الشراة 16 - 6 ، وفي مناطق البادية 18 - 9، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الاغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 17، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.



