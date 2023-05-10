المملكة على موعد مع أجواء حارة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستشهد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال اليومين القادمين حيث ستصل إلى 40 درجة مئوية.وأضافت اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن أعلى درجة حرارة متوقع أن تسجلها المملكة في محافظة العقبة 40 درجة مئوية ويليها الأغوار 39 درجة أما العاصمة عمان ستسجل 32 درجة غداً الخميس.وأشارت أن الأجواء ستكون من حارة إلى حارة نسبياً ومغبرة في مناطق المملكة و تغطيها الغيوم أما الرياح ستكون جنوبية شرقية نهاراً.ونوهت أن المؤشرات الجوية تفيد بأن درجات الحرارة ستبدأ بالاستقرار ضمن معدلاتها الطبيعية والتي ستتراوح من 27 إلى 30 درجة مئوية خلال الأسبوع القادم.