تعمق تأثير المنخفض الجوي في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز شمال شرق جزيرة قبرص لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس، والأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، وتكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، وتمتد الهطولات تدريجياً الى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية المملكة على شكل زخات خفيفة من المطر، الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية

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التحذيرات ليوم الاحد :

- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

