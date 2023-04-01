الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

السبت، 01-04-2023 09:16 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

320233061111692642139


الوكيل الاخباري -  ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ؛ الاجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

⛔ التحذيرات:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شمس

الأرصاد: الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة الأسبوع الحالي

جو

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

32023298189383436372

صقيع وطقس شديد البرودة الليلة والحرارة تلامس الصفر المئوي

elaosboa59682

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر نيسان

1120202619636266525698

الارصاد تكشف تطورات حالة الطقس وتحذر

3202327113045981285511

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

أخبار متعلقة
3202324101735796148939

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

320232164951523402940

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شجرة2

اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

320231616403888670618

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

320231523143611323036

تعرف على حالة الطقس في اول ايام رمضان بالاردن

320231791027499160303

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات