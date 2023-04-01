تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الاخباري - ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ؛ الاجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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