تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود اجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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