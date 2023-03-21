تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود اجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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