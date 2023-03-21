الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 21-03-2023 05:05 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود اجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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