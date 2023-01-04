الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 04:43 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 وتكون الاجواء ليلاً باردة جدا في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفه السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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