السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وبنما

وفيات السبت 8-4-2023

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

للأردنيين.. مراكز فحص كورونا مجانا - أسماء

الحكومة توضح حول توفر الدواجن في السوق المحلي

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

قتيل و7 إصابات في عملية فدائية بتل أبيب واستشهاد المنفذ

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن في هذا الموعد

العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل منزله في الزرقاء

بعد ضجة "قطة" الشيخ الجزائري.. فتوى حول السؤال الذي شغل القراء

السبت، 08-04-2023 09:04 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

resize


الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم السبت، دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة بحوالي 8-10 درجات مئوية، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في العديد من المناطق، وخصوصا مناطق البادية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202228142428585133074

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن في هذا الموعد

مطر ١

أمطار غزيرة تشهدها المملكة الاثنين القادم

حر

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدًا

3202331122933816827813

مواقع طقس : امطار رعدية غزيرة قادمة الى الاردن بهذا الموعد

420232215917642268234

تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

عمان جميلة

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
3202331122933816827813

مواقع طقس : امطار رعدية غزيرة قادمة الى الاردن بهذا الموعد

420231211924137023577

مواقع طقس : الامطار تعود الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

252

حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة.. رياح وغبار وصقيع

320231916399942412526

أمطار غزيرة قادمة إلى الاردن

الأردن

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

3202312181233632165508

منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة في طريقها الى الاردن