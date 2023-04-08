تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم السبت، دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة بحوالي 8-10 درجات مئوية، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في العديد من المناطق، وخصوصا مناطق البادية.