حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة.. رياح وغبار وصقيع

الوكيل الإخباري - بينت دائرة الأرصاد الجوية في نشرتها التفصيلية ظهر الثلاثاء ، أن الأردن على موعد يومي الخميس والجمعة مع انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية.

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وتاليا تفاصيل النشرة :



الثلاثاء: 28/03/2023م



نهاراً: الأجواء غالبا مشمسة، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



الأربعاء: 29/03/2023م



نهاراً: تسود المملكة رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، كما تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.



- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



الخميس: 30/03/2023م



نهاراً: يطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك فرصة ضعيفة ولفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات:

- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أثناء النهار بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .



- خطر شدة سرعة الرياح .



الجمعة : 31/03/2023م

نهاراً: الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور في ساعات الصباح كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.